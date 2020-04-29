29 Nisan 2020, Çarşamba

BASKETBOL

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, eski takımı Orlando Magic'in canlı yayınına katıldı

Canlı yayında açıkladı! O maçı unutamam
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Başkanı , 'de bir dönem formasını giydiği 'in Instagram hesabında canlı yayına katıldı.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Türkoğlu, formasıyla unutamadığı maç konusunda, "Çok fazla mücadele var ancak tabii ki Lakers final serisini ve play-off'ta 7. maçını unutamam." ifadelerini kullandı.

Orlando'da her zaman iyi dostluklarının olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Marcin Gortat, Pietrus, JJ Redick ile çok iyi anlaştım ama genel olarak tüm takım arkadaşlarımla aram iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, Orlando'nun her zaman ikinci evi olduğunu vurgulayarak, "Florida'yı özlüyorum, Orlando'yu özlüyorum. Umarım en yakın sürede her şey düzelir ve orada olurum." görüşlerine yer verdi.

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