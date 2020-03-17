18 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes 86-55 Frutti Extra Bursaspor | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes fark attı!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta erteleme maçında , koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada Frutti Extra 'u 86-55 mağlup etti.

'te Buğrahan Tuncer 19 sayı, Sertaç Şanlı 15 sayı ve Vasilije Micic 12 sayılık katkı sağlayarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 'da ise Gabriel Olaseni 12 sayı 17 ribaundla double-double yaptı. Ender Arslan da 12 sayılık performans gösterdi.

Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla lider olan Pınar Karşıyaka'dan liderliği geri aldı.

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