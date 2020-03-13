13 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

Basketbol Ligi'nde 23. hafta heyecanı!

Basketbol Ligi'nde 23. hafta heyecanı!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2020

ING Süper Ligi'ne 23. hafta maçları başlıyor. Hafta 14 Mart Cumartesi günü Gaziantep Basketbol Teksüt Bandırma arasında oynanacak maç ile başlayacak.

ING Süper Ligi'ne 23. hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta müsabakaları yapılacak.Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 26'ncı hafta karşılaşmaları oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 23'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 21'inci hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 26'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Teksüt Bandırma (Şahinbey)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. )

15 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker)

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom-Anadolu Efes ()

20.00 Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor (Akatlar)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ahmet Cömert)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Akatlar)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.30 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

17.00 İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor ( Atatürk)

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 1881 Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ()

18.00 Bornova Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Konyaspor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)

16.00 Mamak Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Mamak Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Anadolu Basket (Mustafa Dağıstanlı)

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 Bayraklı Belediyespor-Urla Belediyespor (Bayraklı )

18.00 BOTAŞ Gelişim-Fenerbahçe Gelişim (Ankara DSİ Etlik)

Yarın:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir (Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Bilge Hastanesi Yükseliş-Mardin Büyükşehir Başak (Sakarya Atatürk)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın (Edremit)

15.00 Emlak Konut-Bosna 34 (Complex İstanbul)

15.00 Yalova VİP-İstanbul Üniversitesi (90. Yıl)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-Mersin Üniversitesi (Kalıcı Konutlar Merkez)

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