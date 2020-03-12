12 Mart 2020, Perşembe

BASKETBOL

Ergin Ataman: "İnsan sağlığı daha değerli"

İnsan sağlığı daha değerli
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Anadolu Efes Başantrenörü  yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ligi askıya alma kararını görüşmesiyle ilgili olarak, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılmasının ardından Amerikan (NBA) ve FIBA maçları askıya alırken, de maçları askıya alma kararını görüştüğünü açıkladı. Konuyla ilgili olarak görüş bildiren , "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Gerek Avrupa spor otoritelerinin, gerekse Gençlik ve vereceği her türlü kararı destekliyorum" dedi.

Euroleague'de flaş gelişme! Askıya alındı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Euroleague'de flaş gelişme! Askıya alındı... Euroleague'de flaş gelişme! Askıya alındı...
Açıklama geldi! Euroleague'de bu haftaki maçlar... Açıklama geldi! Euroleague'de bu haftaki maçlar...
Pınar Karşıyaka gözünü finale dikti Pınar Karşıyaka gözünü finale dikti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör