12 Mart 2020, Perşembe
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Ergin Ataman: "İnsan sağlığı daha değerli"
Giriş Tarihi: 12.03.2020
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ligi askıya alma kararını görüşmesiyle ilgili olarak, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılmasının ardından Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve FIBA maçları askıya alırken, EuroLeague de maçları askıya alma kararını görüştüğünü açıkladı. Konuyla ilgili olarak görüş bildiren Ergin Ataman, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Gerek Avrupa spor otoritelerinin, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vereceği her türlü kararı destekliyorum" dedi.
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