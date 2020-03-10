Anadolu Efes'in Valencia Basket maçında nostalji rüzgarı!
THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 12 Mart Perşembe günü konuk edecek Anadolu Efes, bu maçta 90'lı yılların esintisiyle mücadele edecek.
Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, 1990'lı yılların tasarım dinamiklerinden esinlenilerek üretilen konsept formayla sahada yer alacak. Formalar, basketbolseverler için satışa da sunulacak. Taraftarlar, sınırlı sayıdaki formaları salon içerisindeki Sportive standından temin edebilecek.
Anadolu Efes'in 1996'da kazandığı ve Türkiye'nin kulüpler düzeyinde basketboldaki ilk başarısı olan Koraç Kupası da maç günü Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak. Kupa, basketbolseverlerin fotoğraf çekebilmeleri için fuaye alanında bulunacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki fuaye alanı ise 90'lar sokağı ile Anadolu Efes taraftarlarının uğrak yeri olacak. Bu sokakta 90'lı yılların en büyük eğlenceleri basketbolseverleri bekleyecek. Taraftarlar, 90'lar sokağında; playstation classic, atari makineleri, langırt, hava hokeyi ve basketbol şut makinesinin yanı sıra sek-sek, hulahop, taso, oyuncu kartları ve ip atlama alanlarını ziyaret edebilecek.
Taraftarlar, ayrıca 90'lı yılların en akılda kalan müzikleriyle dolu bir akşam yaşayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...