10 Mart 2020, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes'in Valencia Basket maçında nostalji rüzgarı!

Anadolu Efes'in maçında nostalji rüzgarı!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

Avrupa Ligi'nin 29. haftasında temsilcisi 'i 12 Mart Perşembe günü konuk edecek , bu maçta 90'lı yılların esintisiyle mücadele edecek.

Kulübünden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, 1990'lı yılların tasarım dinamiklerinden esinlenilerek üretilen konsept formayla sahada yer alacak. Formalar, basketbolseverler için satışa da sunulacak. Taraftarlar, sınırlı sayıdaki formaları salon içerisindeki Sportive standından temin edebilecek.

Anadolu Efes'in 1996'da kazandığı ve 'nin kulüpler düzeyinde basketboldaki ilk başarısı olan Koraç Kupası da maç günü 'ndaki yerini alacak. Kupa, basketbolseverlerin fotoğraf çekebilmeleri için fuaye alanında bulunacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki fuaye alanı ise 90'lar sokağı ile Anadolu Efes taraftarlarının uğrak yeri olacak. Bu sokakta 90'lı yılların en büyük eğlenceleri basketbolseverleri bekleyecek. Taraftarlar, 90'lar sokağında; playstation classic, atari makineleri, langırt, hava hokeyi ve basketbol şut makinesinin yanı sıra sek-sek, hulahop, taso, oyuncu kartları ve ip atlama alanlarını ziyaret edebilecek.

Taraftarlar, ayrıca 90'lı yılların en akılda kalan müzikleriyle dolu bir akşam yaşayacak.

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