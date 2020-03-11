11 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes koronavirüse karşı aldığı tedbirleri duyurdu

Anadolu Efes aldığı tedbirleri duyurdu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.03.2020

Spor Kulübü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemleri ve kararı uyarınca bu mücadelelerde uygulanacak ek medya tedbirlerini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Salonu'nda iç ve dış mekanların detaylı bir şekilde dezenfekte edildiği belirtildi.

Salonun giriş ve çıkışlarına yeterli sayıda dezenfektan aparatları yerleştirildiği de aktarıldı.

Güvenlik, biletleme ve yer gösterici görevlilerin eldiven kullandığının vurgulandığı açıklamada, "Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlık yaşayan görevliler Sinan Erdem Salonu'ndaki maçlarda görev almamaktadır. Ayrıca 'nın enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik uyarı posterleri de salonumuzda asılmıştır." ifadelerine de yer verildi.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi tarafından bu organizasyondaki maçlarda alınan tedbirleri de şu şekilde duyurdu:

"Karşılaşma sonrasında akredite medya mensupları, takımların soyunma odasına alınmayacaktır. Karşılaşma sonrasında flaş röportaj alanında herhangi bir röportaj yapılmayacaktır. Karşılaşma sonrasında gerçekleştirilen basın toplantılarında antrenörler ve oyuncuların oturduğu masa ile medya mensuplarının oturduğu masalar arasında en az 1,5 metrelik mesafe bulundurulacaktır."

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