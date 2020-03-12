12 Mart 2020, Perşembe

BASKETBOL

Bir oyuncuda koronavirüs görüldü! NBA'de tüm maçlar askıya alındı

NBA maçları süresiz askıya alındı!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

Amerikan (), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

yönetimi yaptığı açıklamada, Utaz Jazz forması giyen bir basketbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Fransız basınında yer alan iddialara göre bu oyuncu Rudy Gobert... Ancak henüz resmi kaynaklar tarafından bu iddia doğrulanmadı.

Bu gelişme sonrası tüm hazırlıkları yapılan ve başlamak üzere olan Oklahoma City-Utah Jazz maçı ertelendi.

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