07 Mart 2020, Cumartesi

BASKETBOL

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Shane Larkin

EuroLeague'de haftanın MVP'si Larkin!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'de 28'inci haftanın en değerli oyuncusu () 'in yıldız basketbolcusu seçildi.

'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; , 'in Yunan temsilcisi 'u 91-79 mağlup ettiği karşılaşmada 44 verimlilik puanıyla mücadele ederek 28'inci haftasının en değerli oyuncusu () ödülüne layık görüldü.

27 yaşındaki yıldız basketbolcu, Olympiakos'a karşı 40 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek, bu sezon 6'ncı kez en değerli oyuncu (MVP) seçilmiş oldu.

Anadolu Efes'ten 231. galibiyet haberin devamı
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