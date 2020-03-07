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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Shane Larkin
Giriş Tarihi: 07.03.2020
THY EuroLeague'de 28'inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin seçildi.
EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Shane Larkin, Anadolu Efes'in Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 mağlup ettiği karşılaşmada 44 verimlilik puanıyla mücadele ederek 28'inci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.
27 yaşındaki yıldız basketbolcu, Olympiakos'a karşı 40 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek, bu sezon 6'ncı kez en değerli oyuncu (MVP) seçilmiş oldu.
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