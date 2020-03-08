08 Mart 2020, Pazar

BASKETBOL

Kupa Fener’i

Kupa Fener’i
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Kadınlar Basketbol ’nda Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor’u mağlup ederek şampiyon oldu.

Basketbol Kadınlar 'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediye'yi 77-61 mağlup etti. Maça etkili başlayan İzmit ekibi, ilk 5 dakikayı 10-5 ilk çeyreği 17-13 önde kapattı. İkinci periyotta sarı-lacivertliler pota altını etkili kullanıp 33-30 öne geçti

AVANTAJI KORUDU

3. çeyrekte özellikle Iagupova ve Zandalasini coşan Fenerbahçe, son periyoda 56-44 galip durumda girdi. Son çeyrekte de avantajını korudu ve 77-61 kazanarak üst üste 2, toplamda 13. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
EuroLeague'de haftanın MVP'si Larkin! EuroLeague'de haftanın MVP'si Larkin!
Türkiye Kupası'nın kazananı F.Bahçe! Türkiye Kupası'nın kazananı F.Bahçe!
LeBron'dan beklenmedik koronavirüs yorumu! Taraftar yoksa... LeBron'dan beklenmedik koronavirüs yorumu! "Taraftar yoksa..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör