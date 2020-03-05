Celtics deplasmanda Cavaliers'ı devirdi | Cleveland Cavaliers 106-112 Boston Celtics
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Boston Celtics'e 112-106 mağlup olarak bu sezonki 45. mağlubiyetini aldı.
NBA'de normal sezon gece oynanan 9 maçla devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da Boston Celtics'i konuk etti. Cavaliers, sahasında rakibine 112-106 mağlup olarak bu sezon çıktığı 62. maçta 45. yenilgisini aldı. Celtics'te Jayson Tatum 32 sayı 6 asist ve 9 ribaundla galibiyette önemli rol oynarken, Semi Ojeleye 22 sayı 6 ribaund, Marcus Smart ise 18 sayıyla mücadele etti. Cavaliers'ta Cedi Osman 13 sayı ve 5 ribaundla oynarken, Colin Sexton 41 sayı, Kevin Love 26 sayı 14 ribaund, Larry Nance Jr. ise 19 sayı 15 ribaund üretti.
NBA'de günün diğer sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons 107-114 Oklahoma City Thunder
Milwaukee Bucks 119-100 Indiana Pacers
Brooklyn Nets 79-118 Memphis Grizzlies
Miami Heat 116-113 Orlando Magic
New York Knicks 104-112 Utah Jazz
Minnesota Timberwolves 115-108 Chicago Bulls
Dallas Mavericks 127-123 New Orleans Pelicans
Portland Trail Blazers 125-104 Washington Wizards
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