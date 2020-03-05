05 Mart 2020, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlayacak

Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlayacak
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

, Euroleague'nde liderliğini sürdürüyor. 28. hafta'da evinde temsilcisi 'u evinde konuk edecek olan Efes, rakibini yenip liderliğini devam ettirmek istiyor.

Euroleague'de 11 maç sonra mağlup olan lider , 28. haftada evinde Yunan ekibi ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes, yarın 20.30'da Sinan Erdem Salonu'nda Yunan temsilcisi ile karşılaşacak. Euroleague'de 27 haftanın ardından Efes 23 galibiyet, 4 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Euroleague'de son olarak Maccabi Fox Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşan Efes, parkeden 77-75'lik skorla mağlup ayrılarak 11 maç sonra kaybetti.
Avrupa arenasındaki 686. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 685 karşılaşmada 387 galibiyet ve 298 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 438. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 437 müsabakada 230 galibiyet ve 207 mağlubiyet aldı.

40. RANDEVU

Anadolu Efes ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 39 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakaların 18'inde parkeden galip ayrılan taraf olurken, Yunan temsilcisi ise 21 kez kazandı. Efes, sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı 86-67'lik skorla kazanmıştı.

3 MAÇ EVİNDE

Euroleague'de son 7 maçının 6'sını deplasmanda oynayan Anadolu Efes evine dönüyor. Lacivert-beyazlılar bu süreçte üst üste 3 müsabakasını sahasında oynayacak. Efes Olympiakos'un ardından ve Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 87.1 sayı, 33.4 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla, Olympiakos ise 81.0 sayı, 35.2 ribaund ve 16.9 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 21.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Kırmızı-beyazlılarda ise Georgios Printezis 11.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

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