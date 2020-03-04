Kumluca Basketbol Kulübü şampiyon oldu
Kumluca Basketbol Kulübü, U-18 kategorisinde Antalya şampiyonu oldu. Hedeflediği şampiyonluğa ulaşan Kumluca Basketbol Kulübü'nde antrenör Hakan Bilici, "Şampiyonlukta emeği geçenlere ve destek verenlere çok teşekkür ediyor ve aldığımız şampiyonluğu, Kumluca halkına armağan ediyoruz” dedi.
Kumluca Basketbol Kulübü U-18 erkek takımı, 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda U-18 kategorisinde merkez ligi Antalya şampiyonu oldu.
Kumluca'nın basketbol anlamında iyi bir alt yapısı olduğunu ifade eden antrenör Hakan Bilici, her sene zirveye adam takımlar kurarak mücadele edeceklerini söyledi. Bilici, "Şampiyonlukta emeği geçenlere ve destek verenlere çok teşekkür ediyor ve aldığımız şampiyonluğu, Kumluca halkına armağan ediyoruz" dedi. Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ise, takımlar ile gurur duyduklarını belirterek, sporcularını ve antrenörlerini kutladı.
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