04 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Kumluca Basketbol Kulübü şampiyon oldu

Kumluca Basketbol Kulübü şampiyon oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Kulübü, U-18 kategorisinde şampiyonu oldu. Hedeflediği şampiyonluğa ulaşan Kumluca Basketbol Kulübü'nde antrenör , "Şampiyonlukta emeği geçenlere ve destek verenlere çok teşekkür ediyor ve aldığımız şampiyonluğu, Kumluca halkına armağan ediyoruz” dedi.

Kulübü U-18 erkek takımı, 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda U-18 kategorisinde merkez ligi şampiyonu oldu.

Kumluca'nın basketbol anlamında iyi bir alt yapısı olduğunu ifade eden antrenör , her sene zirveye adam takımlar kurarak mücadele edeceklerini söyledi. Bilici, "Şampiyonlukta emeği geçenlere ve destek verenlere çok teşekkür ediyor ve aldığımız şampiyonluğu, Kumluca halkına armağan ediyoruz" dedi. Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ise, takımlar ile gurur duyduklarını belirterek, sporcularını ve antrenörlerini kutladı.

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