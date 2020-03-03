03 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Öznur Kablo: 73 - Bellona Kayseri Basketbol: 61

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda yarı finalde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında , Bellona Basketbol'u 73-61 yenerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Sarı-lacivertli takım, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçının galibiyle 5 Mart Perşembe günü yarı finalde karşılaşacak.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Anıl Veziroğlu

: Williams 11, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 11, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 14, Gray 17, Zandalasini 13, Esra Ural Topuz, Stokes 3, Gonzales 2

Bellona Basketbol: Manolya Kurtulmuş 9, Davis 11, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 11, Gülse Uğur, 2, Ivankovic 4, Nazlı Bircan Gökdemir, Burke 24

1. Periyot: 25-9

Devre: 42-28

3. Periyot: 59-39

Beş faulle çıkan: 35.43 Kübra İmren Siyahdemir (Bellona Kayseri Basketbol)



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