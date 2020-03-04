04 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

NBA'de ayın oyuncuları çaylakları ve koçları belli oldu

NBA'de ayın oyuncuları çaylakları ve koçları belli oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Şubat ayında oynanan maçlar bazında Doğu konferasında 'ın yıldızı Batı konferansında yılın ayın oyuncusu seçilirken, Doğu konferansında ise 'in kısa forveti Jasen Tatum oldu. Tatum, bu ödülü kariyerinde ilk kez kazandı.

'ın süperstarı , şubat ayında oynadığı 10 maçta 26.0 sayı 8.1 ribaund ve 10.1 asistik performans sergiledi.

35 yaşında olmasına rağmen çok başarılı bir performans sergileyen James, takımı Lakers'ın da en büyük kozlarından biri oldu. James, 2008 ve 2009 yılında bunu efsane basketbolcu 'ın başarmasından beri bu ödülü Lakers'da ardaarda kazanan ilk sporcu oldu. Batı Konferansında ise şubat ayında forması ile 12 maça çıkan Jason Tatum, ortalama 30.7 sayı, 7.9 ribaund ve 3.2 asist ile oynadı.

AYIN ÇAYLAKLARI

New Orleans takımınından ve Chicago'nun çaylağı şubat ayında rakiplerini geçerek ayın çaylağı ödülü olarak belirlendi. Şubat ayında 9 maç oynayıp bu karşılaşmalarda 25.7 sayı, 6.2 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalayan Zion Williamson Batı Konferansında Ayın Çaylağı oldu. Doğu Konferansında ise Chicago'nun gardı Cobey White ayın çaylağı seçildi. White, şubat ayında çıktığı 9 maçta 20.1 sayı, 4.0 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları kaydetti.

AYIN KOÇLARI

Doğu Konferansından Milwakuee Bucks'ın başarılı koçu Mıke Budenholzer seçilirken, Batı konferansındansa 'ın koçu Mıke D'Antoni şubat ayının koçu seçildi. Bucks'ın başında 11 maça çıkan Budenholzer, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet alıp 1 de mağlubiyet aldı. D'Antoni, Houston ile 9 galibiyet 2 mağlubiyet derecesini yakaladı. Kariyerinde bu ödülü 10 kez kazanan Mıke D'Antoni bunların 5 tanesi Housten Rockets'in başındayken aldı. Budenholzer, Bukcs takımı ile birlikte bu sezon 2.kez kazandı.

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