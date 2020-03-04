NBA'de ayın oyuncuları çaylakları ve koçları belli oldu

Şubat ayında oynanan maçlar bazında Doğu konferasında Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James Batı konferansında yılın ayın oyuncusu seçilirken, Doğu konferansında ise Boston Celtics'in kısa forveti Jasen Tatum oldu. Tatum, bu ödülü kariyerinde ilk kez kazandı.

Los Angeles Lakers'ın süperstarı Lebron James, şubat ayında oynadığı 10 maçta 26.0 sayı 8.1 ribaund ve 10.1 asistik performans sergiledi.

35 yaşında olmasına rağmen çok başarılı bir performans sergileyen James, takımı Lakers'ın da en büyük kozlarından biri oldu. James, 2008 ve 2009 yılında bunu efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın başarmasından beri bu ödülü Lakers'da ardaarda kazanan ilk sporcu oldu. Batı Konferansında ise şubat ayında Boston Celtics forması ile 12 maça çıkan Jason Tatum, ortalama 30.7 sayı, 7.9 ribaund ve 3.2 asist ile oynadı.

AYIN ÇAYLAKLARI

New Orleans takımınından Zion Williamson ve Chicago'nun çaylağı Cobey White şubat ayında rakiplerini geçerek ayın çaylağı ödülü olarak belirlendi. Şubat ayında 9 maç oynayıp bu karşılaşmalarda 25.7 sayı, 6.2 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalayan Zion Williamson Batı Konferansında Ayın Çaylağı oldu. Doğu Konferansında ise Chicago'nun gardı Cobey White ayın çaylağı seçildi. White, şubat ayında çıktığı 9 maçta 20.1 sayı, 4.0 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları kaydetti.

AYIN KOÇLARI

Doğu Konferansından Milwakuee Bucks'ın başarılı koçu Mıke Budenholzer seçilirken, Batı konferansındansa Housten Rockets'ın koçu Mıke D'Antoni şubat ayının koçu seçildi. Bucks'ın başında 11 maça çıkan Budenholzer, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet alıp 1 de mağlubiyet aldı. D'Antoni, Houston ile 9 galibiyet 2 mağlubiyet derecesini yakaladı. Kariyerinde bu ödülü 10 kez kazanan Mıke D'Antoni bunların 5 tanesi Housten Rockets'in başındayken aldı. Budenholzer, Bukcs takımı ile birlikte bu sezon 2.kez kazandı.

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