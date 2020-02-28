Fenerbahçe Öznur Kablo Bourges Basket ile eşleşti
Fenerbahçe Öznür Kablo Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde eşleşeceği takım Fransa temsilcisi Bourges Basket ile eşleşti. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kadın basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek finalde Fransız temsilcisi Bourges Basket ile eşleşti. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Çeyrek finallerin ilk maçları 11 Mart'ta, ikinci karşılaşmaları ise 18 Mart'ta yapılacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabakalar ise 25 Mart'ta oynanacak. Öte yandan, organizasyonda yer alan bir diğer Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ise A Grubu'nu 7. sırada bitirerek elenmişti.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
UMMC Ekaterinburg (Rusya) - BLMA (Fransa)
LDLC Asvel (Fransa) - Nadezhda (Rusya)
ZVVZ USK Prag (Çekya) - Famila Schio (İtalya)
Fenerbahçe Öznur Kablo - Bourges Basket (Fransa)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...