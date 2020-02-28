28 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Öznur Kablo Bourges Basket ile eşleşti

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi belli oldu!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2020

Fenerbahçe Öznür Kablo FIBA 'nde eşleşeceği takım temsilcisi ile eşleşti. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını 'e yazdıracak.

Kupada eşleşmeleri belli oldu , temsilcisi ile eşleşti.

FIBA 'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kadın basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek finalde Fransız temsilcisi Bourges Basket ile eşleşti. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını 'e yazdıracak. Çeyrek finallerin ilk maçları 11 Mart'ta, ikinci karşılaşmaları ise 18 Mart'ta yapılacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabakalar ise 25 Mart'ta oynanacak. Öte yandan, organizasyonda yer alan bir diğer Türk ekibi ÇBK Yenişehir Belediyespor ise A Grubu'nu 7. sırada bitirerek elenmişti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

UMMC Ekaterinburg () - BLMA (Fransa)

LDLC Asvel (Fransa) - Nadezhda (Rusya)

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Famila Schio (İtalya)

Fenerbahçe Öznur Kablo - Bourges Basket (Fransa)

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