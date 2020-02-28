Ufuk Sarıca: Daha dikkatli oynamalıydık
Pınar Karşıyaka başantrenörü Ufuk Sarıca ING Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u 82-72 mağlup ettikleri maçtan sonra konuştu. Sarıca, "Son 5 dakika bence daha dikkatli oynamalıydık. Genç arkadaşlarımızın aldıkları süreyi daha iyi değerlendirmeleri lazımdı. Milli aranın ardından kazandığımız için mutluyuz."
ING Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u 82-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, üst sıralarda kalmayı arzuladıklarını belirtti.
Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, milli maçlar nedeniyle Semih Erden ve Metecan Birsen'in yanı sıra Amath M'Baye'nin Fransa, Jordan Morgan'ın da Slovenya milli takımlarında yer aldığını dile getirdi.
Bu tarz aralardan sonra tekrar başlangıçların zor olabileceğini ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:
"Yalnızca bir antrenman yapabildik ama Gaziantep Basketbol karşısında çok diriydik. Eski alışkanlıklarımızı ortaya koyduk, sezon başından bu yana iyi savunma yapan tempolu takımı yeniden sahaya yansıttık. Maçı uzun süre önde götürdük, son 5 dakika bence daha dikkatli oynamalıydık. Genç arkadaşlarımızın aldıkları süreyi daha iyi değerlendirmeleri lazımdı. Milli aranın ardından kazandığımız için mutluyuz."
Sarıca, Ligde 20. haftanın ardından bulundukları konumun önemli olduğunu belirterek, "Normal sezonun bitimine 10 maç kaldı. Önemli olan istikrarlı bir şekilde burayı takip edebilmek. Sezon başından bu yana birinci veya ikinci sıradayız. Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı. ING Basketbol Süper Ligi'nde 1 Mart Pazar günü deplasmanda Türk Telekom'la karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, 4 Mart Çarşamba günü ise FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Ukrayna'da Kiev Basket'e konuk olacak.
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