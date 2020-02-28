28 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Ufuk Sarıca: Daha dikkatli oynamalıydık

Ufuk Sarıca: Daha dikkatli oynamalıydık
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2020

Pınar Karşıyaka başantrenörü 'nde Basketbol'u 82-72 mağlup ettikleri maçtan sonra konuştu. Sarıca, "Son 5 dakika bence daha dikkatli oynamalıydık. Genç arkadaşlarımızın aldıkları süreyi daha iyi değerlendirmeleri lazımdı. Milli aranın ardından kazandığımız için mutluyuz."

'nde Basketbol'u 82-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü , üst sıralarda kalmayı arzuladıklarını belirtti.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, milli maçlar nedeniyle ve Metecan Birsen'in yanı sıra Amath M'Baye'nin , Jordan Morgan'ın da Slovenya milli takımlarında yer aldığını dile getirdi.

Bu tarz aralardan sonra tekrar başlangıçların zor olabileceğini ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

"Yalnızca bir antrenman yapabildik ama karşısında çok diriydik. Eski alışkanlıklarımızı ortaya koyduk, sezon başından bu yana iyi savunma yapan tempolu takımı yeniden sahaya yansıttık. Maçı uzun süre önde götürdük, son 5 dakika bence daha dikkatli oynamalıydık. Genç arkadaşlarımızın aldıkları süreyi daha iyi değerlendirmeleri lazımdı. Milli aranın ardından kazandığımız için mutluyuz."

Sarıca, Ligde 20. haftanın ardından bulundukları konumun önemli olduğunu belirterek, "Normal sezonun bitimine 10 maç kaldı. Önemli olan istikrarlı bir şekilde burayı takip edebilmek. Sezon başından bu yana birinci veya ikinci sıradayız. Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı. ING Basketbol Süper Ligi'nde 1 Mart Pazar günü deplasmanda 'la karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, 4 Mart Çarşamba günü ise FIBA Erkekler çeyrek final ilk maçında 'da Kiev Basket'e konuk olacak.

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