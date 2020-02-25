25 Şubat 2020, Salı

BASKETBOL

Recep Şan Milli maç sonrası açıklamalarda bulundu

Recep Şan açıklamalarda bulundu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.02.2020

A Milli Antrenörü , 'nin D Grubu'nda 'e yenilerek önemli bir karşılaşma kaybettiğini söyledi.

, 'e 87-80 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerini tebrik etti. Gruptaki iddialarını bir şekilde devam ettirmek istediklerini belirten Şan, "Bundan sonraki maçlarda avantaj elde etmek için çok önemli bir maçtı. İlk yarıda oyunu kontrol edemeyen bir kimliğimiz vardı. Yüzde 71 üç sayılık yüzdesiyle oynayan rakibimize saha avantajlarını en iyi şekilde kullanma şansı verdik." diye konuştu. İkinci yarıda milli takımın agresif kimliğini sahaya yansıttığını aktaran Şan, "Son üç dakikada da istediğimiz yere getirdik. Ama basketbol bu kadar hatayı affeden bir oyun değil. Deplasmanda böyle bir atmosferde oynamak kolay değil. Şansımızı iyi değerlendiremedik.'' ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, kazanmak istedikleri maçtan kötü sonuçla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "İsteğimiz gibi başlayamadık. İsveç'i tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Maçın sonuna doğru maçı bir noktaya getirmeye çalıştık ama başaramadık." dedi.

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri: İsveç 87-80 Türkiye | MAÇ SONUCU

HUGO LOPEZ'İN AÇIKLAMALARI

İsveç Başantrenörü Hugo Lopez ise, maçın genelinde iyi oynadıklarını ve gibi güçlü bir takımı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlk karşılaşmalarda Hırvatistan'a mağlup olduklarını hatırlatan Lopez, Türkiye galibiyetinin ardından bir sonraki mücadeleye daha avantajlı çıkakacaklarını kaydetti.

İSVEÇLİ BAKANDAN TÜRK SEYİRCİSİNE TEŞEKKÜR

İsveç Eğitim Bakanı Anna Ekström, karşılaşmayı Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile izledi. Yaptığı açıklamada Türk seyircisinin muhteşem olduğunu söyleyen Ekström, yaşattıkları şölen için Türk taraftarlara teşekkür etti.

Maçı tribünden 11 bin 300 taraftar izlerken, 5 bine yakın Türk sporsever de İsveç karşısında milli takımı yalnız bırakmadı.

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