İsveç-Türkiye 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. D Grubu ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup olan Türkiye A Milli Basketbol takımı, Hırvatistan'a 72-65 kaybeden İsveç'e konuk oluyor. Karşılaşma öncesi basketbol severler arama motorlarında İsveç - Türkiye 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. Peki, İsveç - Türkiye 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İSVEÇ - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

24 Şubat Pazartesi (Bugün) Stocholm'deki Globe Arena'da oynanacak olan İsveç - Türkiye basketbol maçı saat 22.00'de başlayacak. Mücadele NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

İSVEÇ'İN GALİBİYETİ YOK

Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.

A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.

POTADA 995. MİLLİ SINAV

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında İsveç'e konuk olacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 995. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 84 yıllık tarihinde 994 karşılaşmaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 483 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Milli takım, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 yenildi.

BİR DE BERABERLİĞİ VAR

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

UFUK SARICA İLE GALİBİYET VE YENİLGİ EŞİT

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve finallerinde olmak üzere 24 resmi karşılaşmaya çıktı.

Milli takım, Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12'şer galibiyet ve yenilgi aldı.

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