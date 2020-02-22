22 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Euroleague'de hakemler saldırıya uğradı!

Euroleague'de hakemler saldırıya uğradı!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

EuroLeague'de oynanan - maçı sonrası otele ulaşmak için taksiye binen ve maçın diğer hakemleri yolculuk sırasında Yunan taraftarların saldırısına uğradı. Hakemler, hastaneye kaldırıldı.

EuroLeague'de oynanan - maçı sonrası şoke eden bir olay yaşandı. Karşılaşmayı yöneten İtalyan hakem saldırıya uğradı. Mücadeleyi Panathinaikos, 92-81 kaybetmişti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre karşılaşma sonrası otele gitmek için taksiye binen hakemler, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Hafif yaralanan Lamonica hastaneye kaldırıldı.

İtalyan hakem saldırganlardan şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade ediliyor.

EMİN MOĞULKOÇ SALDIRI ANINI ANLATTI

Basketbol hakemi Emin Moğulkoç, THY Avrupa Ligi'nde 'ın Panathinaikos ile İspanya'nın Barcelona ekipleri arasında dün oynanan maçın ardından motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi.

Emin Moğulkoç yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan müsabakanın ardından birlikte görev aldığı hakemler Luigi Lamonica ve Damir Javor ile otele döndükleri sırada saldırının gerçekleştiğini dile getirdi.

Barcelona'nın kazandığı maçta herhangi bir tepkiyle karşılaşmadıklarını aktaran Moğulkoç, "Maçtan sonra taksiyle otele dönerken, yanımıza iki kişinin bindiği bir motosiklet yaklaştı. Taksinin sol arka camını sert bir cisimle kırdılar. O tarafta oturan Luigi Lamonica'nın yüzünde birkaç ufak kesik oluştu. Plakası olmayan motosiklet, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Zaten yüzlerinde maske vardı. Sonra hastaneye gittik, Lamonica'ya müdahale edildi. Ardında polis geldi ve ifade verdikten sonra ayrıldık." diye konuştu.

Emin Moğulkoç, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Yıllardır bu işi yaptığımız için çok endişe, korku olmadı. Bir gözdağı, mesaj vermek istediklerini düşündüm. Onun için çok fazla etkilenmedim. Açıkçası sebebini de çok bilmiyorum. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Avrupa Ligi Hakem Direktörü'nün kendilerini aradığını anlatan Moğulkoç, Avrupa Ligi yönetiminin de olayı takip ettiğini sözlerine ekledi.

MAÇ SONUCU l Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid l ÖZET İZLE
Bayern Münih 63-88 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

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