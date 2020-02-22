Lakers LeBron ve Davis ile sonuca gitti | Los Angeles Lakers 117-104 Memphis Grizzlies (MAÇ SONUCU)

NBA'de normal sezon oynanan 9 maçla devam etti. Play-off potasında yer alan takımlardan Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Memphis Grizzlies'i 117-104 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu. Lakers'ta LeBron James, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 3 ribaund ve 7 de asist üretti. Bu sezonki 28. yenilgisini alan Memphis Grizzlies'ta ise Josh Jackson 20 sayıyla Ja Morant ise 17 sayıyla oynadı.

NBA'de günün diğer sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic 106-122 Dallas Mavericks

Washington Wizards 108-113 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 98-106 Indiana Pacers

Toronto Raptors 118-101 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 117-127 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 113-101 Denver Nuggets

Utah Jazz 104-113 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 115-128 New Orleans Pelicans

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