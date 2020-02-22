Lakers LeBron ve Davis ile sonuca gitti | Los Angeles Lakers 117-104 Memphis Grizzlies (MAÇ SONUCU)
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Memphis Grizzlies'i 117-105 mağlup ederek bu sezonki 42. galibiyetini aldı. Lakers'ta LeBron James 32, Anthony Davis ise 28 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
NBA'de normal sezon oynanan 9 maçla devam etti. Play-off potasında yer alan takımlardan Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Memphis Grizzlies'i 117-104 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu. Lakers'ta LeBron James, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 3 ribaund ve 7 de asist üretti. Bu sezonki 28. yenilgisini alan Memphis Grizzlies'ta ise Josh Jackson 20 sayıyla Ja Morant ise 17 sayıyla oynadı.
NBA'de günün diğer sonuçları şu şekilde:
Orlando Magic 106-122 Dallas Mavericks
Washington Wizards 108-113 Cleveland Cavaliers
New York Knicks 98-106 Indiana Pacers
Toronto Raptors 118-101 Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves 117-127 Boston Celtics
Oklahoma City Thunder 113-101 Denver Nuggets
Utah Jazz 104-113 San Antonio Spurs
Portland Trail Blazers 115-128 New Orleans Pelicans
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