THY Euroleague’de 25. haftanın MVP'si Martin Hermannsson
THY Euroleague’in 25. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Alba Berlin'in İzlandalı basketbolcusu Martin Hermannsson seçildi.
THY Euroleague'de 25. hafta sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. ALBA Berlin'in deplasmanda Zenit St. Petersburg'u 83-81'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan İzlandalı basketbolcusu Martin Hermannsson haftanın MVP'si oldu. Hermannsson 31 dakika parkede kaldı ve 24 sayı, 7 asist ve 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı. İzlandalı basketbolcu bu performansıyla 27 verimlilik puanı aldı.
Shane Larkin, Euroleague'in 18. haftasında Barcelona ve 19. haftasında AX Armani Exchange Milano ve 20. haftasındaki Asvel maçlarında gösterdiği muhteşem performanslarla üst üste 3 kez MVP olarak Euroleague tarihine geçmişti. Yıldız basketbolcu bu haftada MVP olarak rekorunu geliştirdi ve üst üste 4. kez bu ödüle layık görüldü.
1994 doğumlu basketbolcu kariyerinde ilk kez Euroleague'de MVP oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...