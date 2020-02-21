Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk oluyor. Ligde geride kalan hafta play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 21 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Karşılaşmanın anlık skor takibi Aspor.com.tr'de...

Bayern Münih ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında bu akşam karşı karşı geliyor. Audi Dome'da oynanan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Ligdeki son 9 maçını kazanan lacivert-beyazlı takım, Alman ekibini yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmanın peşinde.



Bayern Münih ise ligde 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet ve averajla son sırada yer alıyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-75'lik skorla kazanmıştı. Zorlu karşılaşmanın anlık skor takibi Aspor.com.tr'de...

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES | CANLI

1. PERİYOT SONUCU: BAYERN MÜNİH 17-19 ANADOLU EFES

2. PERİYOT OYANANIYOR: BAYERN MÜNİH 17-22 ANADOLU EFES

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