Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk oluyor. Ligde geride kalan hafta play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 21 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Karşılaşmanın anlık skor takibi Aspor.com.tr'de...
Bayern Münih ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında bu akşam karşı karşı geliyor. Audi Dome'da oynanan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Ligdeki son 9 maçını kazanan lacivert-beyazlı takım, Alman ekibini yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmanın peşinde.
Bayern Münih ise ligde 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet ve averajla son sırada yer alıyor.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-75'lik skorla kazanmıştı. Zorlu karşılaşmanın anlık skor takibi Aspor.com.tr'de...
BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES | CANLI
1. PERİYOT SONUCU: BAYERN MÜNİH 17-19 ANADOLU EFES
2. PERİYOT OYANANIYOR: BAYERN MÜNİH 17-22 ANADOLU EFES
(Sayfa sürekli güncellenmektedir)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...