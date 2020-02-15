15 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko karşılaşması A Spor'da!

Kupada final heyecanı A Spor'da!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final eşleşmesi belli oldu. 16 Şubat Pazar günü oynanacak Tekfen - Beko mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Tekfen ile Beko kozlarını paylaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak dev final heyecanı, A Spor'da yaşanacak...

Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko kupayı evine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev final 16 Şubat Pazar günü saat 17:00'dan itibaren A Spor ekranında milyonlarla buluşacak.

MAÇ SONUCU l Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY'I, FENERBAHÇE TÜRK TELEKOM'U ELEDİ

Yarı finalde ile karşılaşan Darüşşafaka Tekfen, sarı-kırmızılı takımı 85-71 yenerek finale yükseldi.

Bir diğer finalist Fenerbahçe Beko ise yarı finalde ile karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertliler rakibini 83-81 yenmişti.

16 ŞUBAT PAZAR

17.00 DARÜŞŞAFAKA TEKFEN - FENERBAHÇE BEKO

Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

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