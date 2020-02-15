Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko karşılaşması A Spor'da!
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final eşleşmesi belli oldu. 16 Şubat Pazar günü oynanacak Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak dev final heyecanı, A Spor'da yaşanacak...
Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko kupayı evine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev final 16 Şubat Pazar günü saat 17:00'dan itibaren A Spor ekranında milyonlarla buluşacak.
DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY'I, FENERBAHÇE TÜRK TELEKOM'U ELEDİ
Yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Darüşşafaka Tekfen, sarı-kırmızılı takımı 85-71 yenerek finale yükseldi.
Bir diğer finalist Fenerbahçe Beko ise yarı finalde Türk Telekom ile karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertliler rakibini 83-81 yenmişti.
16 ŞUBAT PAZAR
17.00 DARÜŞŞAFAKA TEKFEN - FENERBAHÇE BEKO
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