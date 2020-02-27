28 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

THY Euroleague: ALBA Berlin 86-99 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE

Anadolu Efes kazanmaya devam ediyor
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

Euroleague'deki temsilcimiz , deplasmanda ALBA 'i 86-99 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Basketbolda Avrupa Ligi'nin 26. haftasında , deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA 'i 99-86 yenerek, üst üste 11'inci galibiyetini aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 18-14 önde geçen Anadolu Efes, ilk periyodu da 32-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta rakibin sayı bulmasına ve fark 3 sayıya kadar indirmesine izin veren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 50-47 önde girdi.

Üstün bir oyun sergilediği üçüncü periyodu 79-65 önde bitiren Anadolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü de sürdürerek karşılaşmadan 99-86 galip ayrıldı.

Böylelikle üst üste 11'inci, toplamda 23'üncü galibiyetini alan Anadolu Efes, liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 23, ev sahibi ekipte de Martin Hermannsson 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

1. ÇEYREK: ALBA Berlin 21-32 Anadolu Efes

2. ÇEYREK: ALBA Berlin 47-50 Anadolu Efes

3. ÇEYREK: ALBA Berlin 65-79 Anadolu Efes

4. ÇEYREK: ALBA Berlin 86-99 Anadolu Efes

İşte ALBA Berlin - Anadolu Efes maçının özeti:

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