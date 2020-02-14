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Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko | Maçı izleyin

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray Doğa Sigorta'yı eleyen Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak..
14.02.2020

Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko | Maçı izleyin Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko | Maçı izleyin 14.02.2020
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