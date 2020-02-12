12 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Harden 42 sayı attı Rockets kazandı

Hardenlı Rockets Celtics'i yendi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , James Harden'ın yıldızlaştığı maçta 'i evinde 116-105 yendi.

'e 5 maçla devam edildi. Rockets'ın all-star basketbolcusu Harden, Celtics'i 116-105 yendikleri karşılaşmada 42 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performans sergileyerek galibiyette başrol oynadı.

Bu sezon 54. maçında 34. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta 36, Danuel House Jr 17, Robert Covington 12 sayı üretti.

Yedi maç sonra kaybeden Doğu Konferansı 3'üncüsü Celtics'te Gordon Hayward'ın 20, Jaylen Brown'ın 19 sayısı sezonun 16. yenilgisini önleyemedi.

Öte yandan , takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında 'ı 110-103 mağlup ettiği mücadelede 23 dakika 24 saniye süre aldı. Sayı bulamayan milli basketbolcu, 1 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 110-103

Washington Wizards-: 126-114

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 138-117

Thunder-San Antonio Spurs: 106-114

-: 116-105

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