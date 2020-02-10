Furkan Korkmaz'dan 31 sayı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 31 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında Chicago Bulls'u 118-111 yendi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Furkan Korkmaz, takımı 76ers'ın Bulls'u 118-111 yendiği karşılaşmada 31 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Bir önceki karşılaşmada Memphis Grizzlies önünde 34 sayı bulan Furkan, üst üste ikinci maçında 30 üstü sayı kaydetmeyi başardı.
Sezonun 33. galibiyetini alan Doğu Konferansı 5'incisi 76ers'ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 19 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle mücadele etti.
Üst üste 5. olmak üzere 35. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Zach LaVine 32, Luke Kornet 25 sayı buldu.
Öte yandan diğer bir milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın evinde Los Angeles Clippers'a 133-92 kaybettiği mücadeleyi 7 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 111-112
Atlanta Hawks-New York Knicks: 140-135
Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 118-111
Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 99-106
Houston Rockets-Utah Jazz: 113-114
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 92-133
Portland Trail Blazers-Miami Heat: 115-109
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