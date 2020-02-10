10 Şubat 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Furkan Korkmaz'dan 31 sayı!

Furkan Korkmaz durdurulamıyor!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Amerikan 'nde () milli oyuncu 'ın 31 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında 'u 118-111 yendi.

'e 7 maçla devam edildi. , takımı 76ers'ın Bulls'u 118-111 yendiği karşılaşmada 31 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Bir önceki karşılaşmada önünde 34 sayı bulan Furkan, üst üste ikinci maçında 30 üstü sayı kaydetmeyi başardı.

Sezonun 33. galibiyetini alan Doğu Konferansı 5'incisi 76ers'ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 19 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle mücadele etti.

Üst üste 5. olmak üzere 35. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Zach LaVine 32, Luke Kornet 25 sayı buldu.

Öte yandan diğer bir milli basketbolcu , takımı 'ın evinde 'a 133-92 kaybettiği mücadeleyi 7 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Thunder-Boston Celtics: 111-112

Atlanta Hawks-New York Knicks: 140-135

Philadelphia 76ers-: 118-111

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 99-106

Houston Rockets-Utah Jazz: 113-114

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 92-133

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 115-109

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes çok rahat Anadolu Efes çok rahat
Engelli basketbolcuların minibüsü devrildi! Engelli basketbolcuların minibüsü devrildi!
Kerem Tunçeri'nin acı günü Kerem Tunçeri'nin acı günü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör