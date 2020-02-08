08 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Delaney

Euroleague'de MVP Barcelona'dan Delaney
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2020

İspanya ekibi 'da forma giyen ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney, 'nde 24. hafta maçlarının en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Delaney, 'nın sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-80 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 24. haftanın 'si unvanını elde etti.

ABD'li skorer, karşılaşmada 26 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 1 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 4. kez bu unvana layık görüldü.

MVP 4. kez Shane Larkin haberin devamı

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