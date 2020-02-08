08 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Furkan Korkmaz ritmini buldu! Kariyer rekoru kırdı

Furkan ritmini buldu! Kariyer rekoru kırdı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 Giriş Tarihi: 08.02.2020

Milli basketbolcu ’ın kariyer sayı rekoru kırarak geceye damga vurduğu mücadelede Philadelphia 76ers sahasında ’i 119-107 mağlup etti.

Philadelphia 76ers'da 28 dakika süre alırken 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokluk performansı ile takımının galibiyetinde başrol oynadı. 22 yaşındaki milli basketbolcu 34 sayı ile kariyer rekorunu kırarken aynı zamanda karşılaşmada attığı 9'da 7'lik üçlük isabeti ile üçlük rekorunu da geliştirmiş oldu. Philadelphia'da ayrıca Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 ve Joel Embiid 10 sayı 10 ribaundluk double double performansı ile galibiyete katkı sağladı.

NBA'de dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

: 119-118
Philadelphia 76ers – : 119-107
: 112-107
Indiana Pacers – : 106-115
: 108-103
: 127-91
: 105-97
: 117-114

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