Furkan Korkmaz ritmini buldu! Kariyer rekoru kırdı
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın kariyer sayı rekoru kırarak geceye damga vurduğu mücadelede Philadelphia 76ers sahasında Memphis Grizzlies’i 119-107 mağlup etti.
Philadelphia 76ers'da Furkan Korkmaz 28 dakika süre alırken 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokluk performansı ile takımının galibiyetinde başrol oynadı. 22 yaşındaki milli basketbolcu 34 sayı ile kariyer rekorunu kırarken aynı zamanda karşılaşmada attığı 9'da 7'lik üçlük isabeti ile üçlük rekorunu da geliştirmiş oldu. Philadelphia'da ayrıca Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 ve Joel Embiid 10 sayı 10 ribaundluk double double performansı ile galibiyete katkı sağladı.
NBA'de dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:
Washington Wizards – Dallas Mavericks: 119-118
Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies: 119-107
Boston Celtics – Atlanta Hawks: 112-107
Indiana Pacers – Toronto Raptors: 106-115
Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons: 108-103
Phoenix Suns – Houston Rockets: 127-91
Sacramento Kings – Miami Heat: 105-97
Utah Jazz – Portland Trail Blazers: 117-114
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