09 Şubat 2020, Pazar

BASKETBOL

Toronto Raptors'tan üst üste 14. galibiyet

Raptors'tan üst üste 14. galibiyet
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'i 119-118 yenen , galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkardı. Son şampiyon Raptors, seyircisinin de desteğiyle Nets'i bir sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 39. galibiyetini elde etti.

Kulüp tarihindeki peş peşe 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu 14 maça çıkaran Raptors'ta, Fred VanVleet 29, Serge Ibaka ve Pascal Siakam 20'şer sayıyla oynadı.

Konuk ekipte, Caris LeVert 37 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi olurken, Spencer Dinwiddie 21 sayı, 11 asist, DeAndre Jordan 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

ERSANLI BUCKS, MAGIC'İ DEPLASMANDA YENDİ

Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , deplasmanda 'i 111-95 yendi.

Giannis Antetokounmpo'nun 19 sayı, 18 ribaunt, Khris Middleton'ın 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı Bucks'ta, 12 dakika süre alan Ersan İlyasova 4 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.

Ev sahibi ekipte Nikola Vucevic 21 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Terrence Ross 20 sayılık performans sergiledi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 95-111

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 100-116

Detroit Pistons-New York Knicks: 92-95

-: 119-118

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 117-124

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 142-115

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 120-125

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 108-117

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 122-102

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