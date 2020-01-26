26 Ocak 2020, Pazar
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MVP 4. kez Shane Larkin
Giriş Tarihi: 26.01.2020
THY Avrupa Ligi'nde MVP unvanının sahibi üst üste 4. kez Shane Larkin oldu.
THY Avrupa Ligi'nde MVP unvanının sahibi üst üste 4. kez Shane Larkin oldu. Ulaşılması zor bir rekora imza atan ABD'li oyuncu, Efes'in deplasmanda Real Madrid'i 80-75 mağlup ettiği maçta 32 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynamıştı.
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