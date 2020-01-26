26 Ocak 2020, Pazar

BASKETBOL

MVP 4. kez Shane Larkin

MVP 4. kez Shane Larkin
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Avrupa Ligi'nde unvanının sahibi üst üste 4. kez Shane Larkin oldu.

Avrupa Ligi'nde unvanının sahibi üst üste 4. kez Shane Larkin oldu. Ulaşılması zor bir rekora imza atan ABD'li oyuncu, Efes'in deplasmanda 'i 80-75 mağlup ettiği maçta 32 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynamıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Cedi Osman üçlüklerini Elazığ için atıyor! Spor camiasından destek... Cedi Osman üçlüklerini Elazığ için atıyor! Spor camiasından destek...
Aslan ligde de kayıp Aslan ligde de kayıp
Bursa evinde yıkıldı: 79-87 Bursa evinde yıkıldı: 79-87
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör