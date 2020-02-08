08 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Larkin artık resmen Türk

Larkin artık resmen Türk
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Anadolu Efesli Shane Larkin'in Cumhuriyeti vatandaşlığı alma başvurusu onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu, ABD vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Anadolu Efesli Shane Larkin'in Cumhuriyeti vatandaşlığı alma başvurusu onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu, ABD vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Takımı'nın formasını giyme hakkı elde etti.

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