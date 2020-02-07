07 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Kevin Durant insanlarla tartışmayı sevdiğini söyledi

Kevin Durant insanlarla tartışmayı seviyor!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2020

takımlarından 'in süper yıldızı , hayranlarıyla etkileşime girmek için sosyal medyayı kullanmayı sevdiğini dile getirdi.

Bir çok kişi Durant'in sosyal medyadan neden insanlarla konuştuğunu merak ediyordu. Nets'in süperstarı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Twitter'ı seviyorum. Yani, orada yanıtlamak istediğim bir şey görürsem, yanıtlarım. Önceden belirlenmiş bir şey gibi değil. Bakınırken görüyorum. Platformu seviyorum ve birisine düşüncemi iletebilme şansım var. Ben de bunu yapmak istiyorum. Özellikle çamur atan eski bir takım arkadaşı ya da bir hayrana. Sadece bazı şeyler hakkında nasıl hissettiğime dair perspektifimi sunuyorum. Çünkü çok sayıda oyuncunun, derinlerde benim gibi hissettiklerini düşünüyorum, ama ben söylüyorum işte."

'in yıldız oyuncusu, hala kullandığı birkaç Twitter hesabı olduğunu sözlerine ekledi.

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