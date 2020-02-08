08 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Joffrey Lauvergne’in acı günü

Joffrey Lauvergne’in acı günü
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Fenerbahçe Beko'nun Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Fenerbahçe Beko'nun Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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