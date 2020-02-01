01 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Euroleague'de Türk takımlarından 2'de 2!

Euroleague'de Türk takımlarından 2'de 2!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 01.02.2020

THY 'de 22. haftasında temsilcilerimiz , Sırbistan'da 'ı, Beko da Almanya'da 'i mağlup etti.

THY 'de 22. hafta maçları dün oynanan maçlarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadıkları müsabakalardan galip ayrılmayı başardı. , Sırbistan'da mücadele ettiği 'ı 85-78'lik skorla mağlup etti ve üst üste 7. toplamda da 19. galibiyetini elde etti. Beko da Almanya deplasmanında karşı karşıya geldiği 'i son periyottaki iyi oyunuyla 74-70 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 10. galibiyetini aldı.

EFES ZİRVEDE YALNIZ

Ligde geride kalan 22 haftada Anadolu Efes liderliğini sürdürüyor. Efes'i 16 galibiyetli Real Madrid, Barcelona ve CSKA Moskova takip ediyor. Fenerbahçe de haftayı 9. sırada tamamladı. Listede Bayern Münih, 7 galibiyet ve averajla son sırada yer alıyor.

THY Euroleague'in 22. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

Khimki Moskova: 69 - CSKA Moskova: 78
ALBA Berlin: 70 - Fenerbahçe: 74
Olympiakos: 80 - Baskonia Vitoria-Gasteiz: 70
Maccabi FOX Tel Aviv: 77 - Real Madrid: 81
Asvel Lyon-Villeurbanne: 74 - Zalgiris Kaunas: 79
FC Barcelona: 90 - Zenit Saint Petersburg: 72
AX Armani Exchange Milano: 79 - Bayern Münih: 78
Kızılyıldız: 78 - Anadolu Efes: 85
Valencia Basket: 94 - Panathinaikos: 87

MAÇ SONUCU | Kızılyıldız 78-85 Anadolu Efes
MAÇ SONUCU | ALBA Berlin 70-74 Fenerbahçe Beko

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