01 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Lakers Kobe Bryant'ın ölümü sonrası ilk maçına çıktı

Lakers Kobe'nin ölümü sonrası ilk maçında
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 01.02.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Lakers, unutulmaz oyuncusu 'ın ölümünün ardından oynadığı ilk maçta Portland 'a 127-119 yenildi.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Lakers- mücadelesi öncesi aralarında ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin anısına tören düzenlendi.

'daki tüm koltuklara Bryant'ın giydiği 8 ve 24 numaralı Lakers formaları koyuldu. ABD'li şarkıcı Usher, "Amazing Grace" şarkısını seslendirdi.

Ulusal marş sırasında göz yaşlarına hakim olamayan Lakers'ın yıldız oyuncusu , giydiği 24 numaralı formayla duygusal bir konuşma yaptı. Sonrasında ise salondaki monitörlerden 41 yaşında ölen Bryant'ın oynadığı maçlar ve verdiği demeçlerden oluşan video gösterildi.

Misafir ekip Trail Blazers, all-star oyuncu kurucusu Damian Lillard'ın 48 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ürettiği mücadeleyi, 127-119 kazandı. Hasan Whiteside da 30 sayı, 13 ribaunt, 5 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 blok, LeBron James ise 22 sayı, 10 asist, 8 ribauntla mücadele etti.

IRVİNG'DEN 23'TE 19 İSABETLE 54 SAYI

, seyircisi önünde çıktığı karşılaşmasından, 'in etkileyici performansı sayesinde 133-118 galip ayrıldı. Irving, 23'te 19 isabetle attığı 54 sayının yanı sıra 5'er ribaunt ve asist üretti.

Bulls'ta Zach LaVine 22 sayı, 8 asist, Luke Kornet 19 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

BUCKS 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

, lig lideri 'ı deplasmanda 127-115 yenerek rakibinin 9 karşılaşmalık galibiyet serisine son verdi.

9 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets'ta 24 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Will Barton ve 15 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle mücadele eden Nikola Jokic öne çıktı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 31 sayı, 16 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 24 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. ise 3 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 92-105

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 128-121

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 133-118

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 139-111

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 115-127

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 107-111

Lakers-Portland Trail Blazers: 119-127

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