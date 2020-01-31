THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Sırbistan'da Kızılyıldız ile karşılaşacak ve üst üste 7. galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Anadolu Efes, Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta? Detaylar Aspor.com.tr'de

Anadolu Efes, THY EuroLeague 22. hafta maçında cuma günü deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

THY EuroLeague'de 18 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 9 galibiyet ve 12 yenilgisi bulunan Kızılyıldız mts ise averajla 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 85-70'lik skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 680. maç

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 680. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 679 müsabakada 382 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise çıktığı 431 maçın 225'ini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.