29 Ocak 2020, Çarşamba

BASKETBOL

NBA karşılaşmasında Elazığ ve Malatya'ya destek! Cedi Osman teşekkür etti

NBA'de Elazığ ve Malatya'ya destek!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 29.01.2020

'de - 'ı ağırladı. Karşılaşmayı Pelicans 125-111 kazanırken maçta dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı... Müsabakada, 'da meydana gelen ve çevresini de etkileyen depremle ilgili mesajlar paylaşıldı. Cleveland formasını terleten milli basketbolcumuz da bu hareketten dolayı resmi sosal medya hesabından takımına teşekkür etti ve paylaşımda bulundu.

Basketbolun beşiği olan 'de oynanan - maçında, 'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili "Dualarımız sizinle" mesajı yayınlandı.

Ev sahibi takımda forma giyen milli basketbolcu 'ın hesabından paylaştığı görüntüde, maçın oynandığı Quicken Loans Arena'nın elektronik reklam panolarında "Dualarımız sizinle Elazığ" ve pota arkasında "" yazıldığı görüldü.

Cedi Osman üçlüklerini Elazığ için atıyor! Spor camiasından destek...

Cedi Osman da takımının yaptığı bu jesti, "Cavaliers'a, Elazığ'daki depremden etkilenenlere birlik ve desteğini gösterdiği için teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum" diyerek Twitter hesabından paylaştı.


KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Bilindiği gibi yıldız sporcu, sosyal medya hesabından Chicago Bulls maçı öncesinde yaptığı paylaşım ile Elazığ'daki mağdurlarına destek kampanyası başlatmış ve bu hareket spor camiasından büyük destek görmüştü.

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