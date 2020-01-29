NBA karşılaşmasında Elazığ ve Malatya'ya destek! Cedi Osman teşekkür etti
NBA'de Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans'ı ağırladı. Karşılaşmayı Pelicans 125-111 kazanırken maçta dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı... Müsabakada, Elazığ'da meydana gelen ve çevresini de etkileyen depremle ilgili mesajlar paylaşıldı. Cleveland formasını terleten milli basketbolcumuz Cedi Osman da bu hareketten dolayı resmi sosal medya hesabından takımına teşekkür etti ve paylaşımda bulundu.
Basketbolun beşiği olan NBA'de oynanan Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans maçında, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili "Dualarımız sizinle" mesajı yayınlandı.
Ev sahibi takımda forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, maçın oynandığı Quicken Loans Arena'nın elektronik reklam panolarında "Dualarımız sizinle Elazığ" ve pota arkasında "Malatya" yazıldığı görüldü.
Cedi Osman da takımının yaptığı bu jesti, "Cavaliers'a, Elazığ'daki depremden etkilenenlere birlik ve desteğini gösterdiği için teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum" diyerek Twitter hesabından paylaştı.
KAMPANYA BAŞLATMIŞTI
Bilindiği gibi yıldız sporcu, sosyal medya hesabından Chicago Bulls maçı öncesinde yaptığı paylaşım ile Elazığ'daki deprem mağdurlarına destek kampanyası başlatmış ve bu hareket spor camiasından büyük destek görmüştü.
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