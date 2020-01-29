29 Ocak 2020, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Euroleague'in 22. haftasında , Almanya'da ALBA Berlin ile ise Sırbistan'da Kızılyıldız ile oynayacak.

Euroleague'de heyecan yarın ve 31 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakası Rusya derbisine sahne olacak ve Khimki Moskova, CKS Moskova'yı ağırlayacak. Bu hafta Türk takımları deplasmanda oynayacak. , Almanya'da ALBA Berlin ile, de Sırbistan'da Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia ile Panathinaikos takımları arasında oynanan müsabaka ile sona erecek.

THY Euroleague'de 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

YARIN
20.00 Khimki Moskova - CSKA Moskova
21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22.00 Olympiakos - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv -
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne -
23.00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg
23.15 AX Armani Exchange Milano - Bayern Münih

31 OCAK CUMA
21.00 Kızılyılız - Anadolu Efes
23.00 Valencia Basket - Panathinaikos

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