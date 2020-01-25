Cedi Osman üçlüklerini Elazığ için atıyor! Spor camiasından destek...

NBA'de Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremzedelere 100 Amerikan doları tutarında bağış yapacağını açıkladı. Cedi Osman'ın bu açıklamasına spor dünyasından destek yağdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN VE LARKIN'DEN DESTEK GELDİ!

Cedi Osman'ın her 3 sayı için 100 dolar bağış açıklamasına başta spor camiası olmak üzere birçok kesimden destek yağdı.

Basketbolcu Işıl Alben, "Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım 👊 Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık 🙏

@cediosman #elazig" mesajı ile NBA'deki gururumuza destek verdi.

Alman Werder Bremen'in futbolcusu Nuri Şahin ise Cedi Osman'a "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim. ❤️" sözleri ile kampanyasını desteklediğini söyledi.

Türk futbolunu Fransa'da temsil eden Yusuf Yazıcı ise "Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama." Cedi Osman'ın kampanyasına katıldı...

ABD'li yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören kişiler için bir bağışta bulunacağını belirtti. "Düşüncelerim ve dualarım, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm aileler ile birlikte… Geçmiş olsun!



Felaketten etkilenen insanlara yardım etmek için dün akşam oynadığımız maçta atılan her üçlük için 1.000 TL bağışlayacağım."