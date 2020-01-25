25 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Shane Larkin Avrupa Ligi'nde zirveden inmiyor

Shane Larkin Avrupa Ligi'nde zirveden inmiyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Euroleague’in 21. haftasının en değerli oyuncusu () deplasmanında galibiyetin mimarlarından olan 'in 'li basketbolcusu seçildi. Larkin üst üste 4. kez haftanın MVP'si oldu ve kendisine ait olan Euroleague rekorunu geliştirdi.

Euroleague'in 21. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu () belli oldu. , deplasmanında 'i 80-75'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan yıldız basketbolcu , haftanın MVP'si oldu. Larkin Larkin 36 dakika parkede kaldı ve 32 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile müsabakayı tamamladı. 'li basketbolcu bu performansıyla 36 verimlilik puanı aldı.

Shane Larkin, Euroleague'in 18. haftasında ve 19. haftasında AX Armani Exchange Milano ve 20. haftasındaki Asvel maçlarında gösterdiği muhteşem performanslarla üst üste 3 kez MVP olarak Euroleague tarihine geçmişti. Yıldız basketbolcu bu haftada MVP olarak rekorunu geliştirdi ve üst üste 4. kez bu ödüle layık görüldü.

27 yaşındaki oyuncu ayrıca bu sezon 5. kez haftanın MVP'si oldu.

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