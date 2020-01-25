25 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Doğa Sigorta fark yedi!

Galatasaray Doğa Sigorta fark yedi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2020

'nin 17. hafta maçında , 'yı 92-71 yendi. Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Göksenin Köksal ve Poythress ile etkili olan , ilk periyodu 25-21 önde bitirdi.

İkinci periyotta Golden'ın önderliğinde organize hücumlarla skor bulan , 17. dakikada 36-31 öne geçti. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında boyalı alanda sayı üretmeye devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına 45-35 önde gitti.

Bahçeşehir Koleji etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıdı. Ev sahibi takım, hem savunma hem de hücumda zorlanan rakibi karşısında üst üste basketler bularak 27. dakikada farkı 22 sayıya (65-43) çıkardı. Bahçeşehir Koleji, Golden'i son andaki basketiyle üçüncü çeyreği de 75-51 üstün tamamladı.

Son periyotta da farkı çift hanelerde tutmayı başaran Bahçeşehir Koleji, maçı 92-71 kazandı.

Müsabakada öncesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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