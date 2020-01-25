Bucks Paris'teki maçta Hornets'ı yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ın, Charlotte Hornets'ı 116-103 yendiği karşılaşma, NBA'in Fransa'nın başkenti Paris'teki ilk normal sezon maçı oldu.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'ı 13 sayı farkla yenerek üst üste 8. galibiyeti elde etti.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 16 ribaunt, 6 asistle "double double" yaparken, Eric Bledsoe 20, George Hill 16, Khris Middleton 14, Brook Lopez 12 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 15 dakika sahada kalan Ersan İlyasova ise 3 sayı, 3 ribauntla oynadı.
Sezonun 31. yenilgisini alan Hornets'ta Malik Monk 31, Devonte Graham 19 sayı üretti.
AccorHotels Arena'da oynanan karşılaşma, NBA'in Paris'teki ilk normal sezon maçı oldu ve tarihe geçti. Daha önce Hornets, 1994'te yapılan sezon öncesi hazırlık maçında Golden State Warriors ile Paris'te karşılaşmıştı.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 103-116
Orlando Magic-Boston Celtics: 98-109
Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 112-125
New York Knicks-Toronto Raptors: 112-118
New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 106-113
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 140-111
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 124-131
Chicago Bulls-Sacramento Kings: 81-98
Miami Heat-Los Angeles Clippers: 117-122
San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 99-103
Golden State Warriors-Indiana Pacers: 118-129
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