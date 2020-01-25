25 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Bucks Paris'teki maçta Hornets'ı yendi

Bucks Paris'teki maçta Hornets'ı yendi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Amerikan 'nde () 'ın, 'ı 116-103 yendiği karşılaşma, NBA'in Fransa'nın başkenti 'teki ilk normal sezon maçı oldu.

'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri , 'ı 13 sayı farkla yenerek üst üste 8. galibiyeti elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 16 ribaunt, 6 asistle "double double" yaparken, Eric Bledsoe 20, George Hill 16, Khris Middleton 14, Brook Lopez 12 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 15 dakika sahada kalan ise 3 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Sezonun 31. yenilgisini alan Hornets'ta Malik Monk 31, Devonte Graham 19 sayı üretti.

AccorHotels Arena'da oynanan karşılaşma, NBA'in 'teki ilk normal sezon maçı oldu ve tarihe geçti. Daha önce Hornets, 1994'te yapılan sezon öncesi hazırlık maçında Warriors ile Paris'te karşılaşmıştı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 103-116

Orlando Magic-Boston Celtics: 98-109

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 112-125

Knicks-Toronto Raptors: 112-118

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 106-113

Thunder-Atlanta Hawks: 140-111

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 124-131

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 81-98

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 117-122

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 99-103

Golden State Warriors-Indiana Pacers: 118-129

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