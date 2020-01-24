24 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI

Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 Giriş Tarihi: 24.01.2020

EuroLeague 18. hafta mücadelesinde ile Beko karşı karşıya geliyor. Real Madrid, sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor. Real Madrid, Anadolu Efes karşılaşmasının anbean Aspor.com.tr'de...

Euroleague'de lider , 'le deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Euroleague 21. hafta maçında 3. sırada bulunan Real Madrid'le deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes, galibiyet serisine bir yenisini eklemek için parkede. 'ın öğrencileri haftanın maçı olarak gösterilen maçı kazanıp gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın Aspor.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI

CANLI l REAL MADRID - ANADOLU EFES

1.PERİYOT SONUCU : REAL MADRID 20 - 20 ANADOLU EFES

2.PERİYOT SONUCU: REAL MADRID 40 - 43 ANADOLU EFES

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