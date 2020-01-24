Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Anadolu Efes Beko karşı karşıya geliyor. Real Madrid, sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor. Real Madrid, Anadolu Efes karşılaşmasının canlı anlatımı anbean Aspor.com.tr'de...

Euroleague'de lider Anadolu Efes, Real Madrid'le deplasmanda kozlarını paylaşıyor. THY Euroleague 21. hafta maçında 3. sırada bulunan Real Madrid'le deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes, galibiyet serisine bir yenisini eklemek için parkede. Ergin Ataman'ın öğrencileri haftanın maçı olarak gösterilen maçı kazanıp gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı Aspor.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI

CANLI l REAL MADRID - ANADOLU EFES



1.PERİYOT SONUCU : REAL MADRID 20 - 20 ANADOLU EFES

2.PERİYOT SONUCU: REAL MADRID 40 - 43 ANADOLU EFES

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