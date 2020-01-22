22 Ocak 2020, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

Euroleague'in 21. haftasında sahasında İtalyan ekibi AX ile de İspanyol temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta CSKA - ve Zenit Saint Petersburg - karşılaşmaları ile başlayacak. Bu hafta evinde İtalyan ekibi AX ile de deplasmanında ile mücadele edecek.

THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:

Yarın
20.00 CSKA Moskova - Valencia Basket
20.00 Zenit Saint Petersburg - Olympiakos
22.30 - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 FC Barcelona - Kızılyıldız
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Khimki Moskova

24 Ocak Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milano
21.00 - ALBA
22.30 Panathinaikos - Asvel Lyon-Villeurbanne
23.00 Real Madrid - Anadolu Efes

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