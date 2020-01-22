22 Ocak 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Fener çok rahat: 3-0

Fener çok rahat: 3-0
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.01.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde F.Bahçe, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 25-19, 25-17 ve 25-21'lik setlerle galibiyete uzandı. Ligdeki 12. zaferini alarak liderliğini sürdüren Kanarya'da, Wouter Ter Maat 26 sayıyla önemli katkı sağladı. F.Bahçe gelecek hafta Arkasspor'u ağırlayacak. Efeler Ligi'nin 13. haftası bugün oynanacak Spor Toto-İBBSK maçıyla sona erecek.
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