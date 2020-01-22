22 Ocak 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Los Angeles Clippers Dallas deplasmanında galip

Clippers Dallas deplasmanında galip
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.01.2020

'de , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Clippers'ta , Dallas'ta da 36 sayı ile oynadı.

'de normal sezon heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. , American Airlines Center'da mücadele ettiği 'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 31. galibiyetini aldı. Clippers'ta 36 sayı, 11 ribaund, Landry Shamet 18 sayı, 3 ribaund ve Louis Williams 16 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezon 16. yenilgisini alan Dallas'ta ise 36 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve Kristaps Porzingis 10 sayı, 9 ribaund ile maçı tamamladı.

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