18 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Shane Larkin'den bir ilk! Euroleague tarihine geçti

Shane Larkin'den bir ilk! Euroleague tarihine geçti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.01.2020

Euroleague’in 20’nci haftasında ’in Amerikalı yıldız basketbolcusu , üst üste 3’üncü kez haftanın en değerli oyuncusu () seçilerek Euroleague tarihine geçti.

27 yaşındaki oyun kurucu, dün oynanan karşılaşmada lider 'in sahasında 'İ 101-74 mağlup ettiği maçta 28 dakika süre aldı ve bu mücadelede 29 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performansı ile 45 verimlilik puanı yakalarak üst üste 3'üncü kez haftanın 'si seçilmeyi başardı.

TARİHTE ÜST ÜSTE 3 HAFTA MVP SEÇİLEN İLK OYUNCU

, Anadolu Efes'in Euroleague'de 18 ve 19'uncu haftalarda sırasıyla ve karşısında oynadığı müsabakalarda gösterdiği performans nedeniyle haftanın MVP'si ödülüne layık görülmüştü. Birleşik Amerikalı basketbolcu böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.

Larkin'in Barcelona ve Olimpia Milano maçlarındaki istatistikleri şu şekilde:

Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 35 verimlilik puanı
Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 30 verimlilik puanı

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