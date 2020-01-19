ING All-Star 2020'de kazanan Kırmızı Takım | Kırmızı Takım 144-126 Beyaz Takım

Bu yıl 17.si Sinan Erdem'de düzenlenen ING All-Star 2020'de kazanan 144-126'lık skorla Kırmızı Takım oldu. Kırmızı Takım'da Archie Goodwin, 33 sayıyla maçın en değerli ismi oldu.

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden güzel basketlerin atıldığı organizasyonda Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, 18 sayı farkla rahat bir galibiyet elde etti.

GOODWIN, MVP SEÇİLDİ

All Star 2020'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) Kırmızı Takım'dan Archie Goodwin oldu.

Sigortam.net İTÜ Basket'in oyuncusu Goodwin, attığı 33 sayıyla MVP ödülünü elde etti.

ALL-STAR 2020'YE YOĞUN İLGİ

Basketbolseverler, ING All-Star 2020 organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi.

Salonu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri ilgiyle takip etti.

BEN FERO KONSERİ

All-Star'da şarkıcı Ben Fero, mini bir konser verdi.

Maçın sonunda parkeye çıkan Ben Fero, şarkılarıyla basketbolseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

EN HIZLI EMEKLEYEN BEBEK SEÇİLDİ

Organizasyonun en dikkati çeken etkinliklerinden biri, "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi oldu.

Etkinliğe emekleme aşamasındaki bebekler katılırken, oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

TÜM ZAMANLARIN ALL-STAR İSMİ YALÇIN GRANİT

Organizasyonda efsanevi basketbol adamı Yalçın Granit, onurlandırıldı.

Tüm zamanların en iyi ismi olarak 87 yaşındaki Yalçın Granit gösterildi. Yalçın Grantin'in ödülünü oğlu Ali Granti aldı.

Yalçın Granit'in 4 numaralı forması da tüm zamanların en iyi All Star oyuncusu olarak Sinan Erdem Spor Salonu'na asıldı.

ÖNEMLİ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Kızılay'ı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ING All Star 2020'de ekledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun fuaye alanında özel bir Türk Kızılay standı kuruldu. Bu alanda satılan atkı, bere ve eldivenler, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek.

Ayrıca sporseverler, kendi atkı, bere ve eldivenlerini ihtiyaç sahipleri için kurulan "İyilik kolileri"ne bıraktı.

ERGİN ATAMAN'DAN TEGV İÇİN ETKİNLİK

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için, ING All-Star 2020'de anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Organizasyonda Kırmızı Takım'ın başantrenörlüğünü üstlenen Ataman, maç öncesi basketbolseverlere TEGV'e bağış yapma koşuluyla kendi fotoğrafının üstünde bulunduğu imzalı tişörtlerden hediye etti.

Yoğun ilgi gören organizasyonda basketbolseverler, Ergin Ataman'a da büyük ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.