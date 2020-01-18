18 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu

ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020

Basketbolda All-Star 2020 organizasyonunda yarın karşılaşacak takımların ilk 5'te yer alacak oyuncuları açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek karmaların ilk 5'leri, Kırmızı Ergin Ataman ile Beyaz Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca tarafından seçildi.

Kırmızı Takım'ın ilk 5'inde, Shane Larkin (), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), (), Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta) ve Sertaç Şanlı (Anadolu Efes) yer aldı.

Beyaz Takım'ın ilk 5'i ise Nando De Colo ( Beko), Jordon Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka) ve Moustapha Fall'dan () oluştu.

Basketbolda All-Star 2020 organizasyonu, 14 Ocak Pazar günü saat 14.00'te A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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